CONE SUL: região que teve 6 deputados tem 22 candidatos nas eleições de outubro; confira

104 mil eleitores estão aptos a votar nos sete municípios

Os mais de 104 mil eleitores da região do Cone Sul de Rondônia aptos a votar nas eleições terão – mais uma vez – a chance de decidir se desejam ou não representantes nas esferas estadual e federal durante o pleito eleitoral de 7 de outubro próximo.

O termo “desejam ou não” é uma forma de manifestar a indecisão dos eleitores em votar em candidatos próprios da “terrinha”. A maioria escolhe candidatos de outras regiões.

Contudo, Cone Sul, formado por sete municípios (Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Chupinguaia, Cabixi, Corumbiara e Pimenteiras), já chegou a ter seis deputados estaduais numa única legislatura, incluindo o presidente da Assembleia Legislativa (ALE), apesar do “reduzido” número de eleitores.

Na legislatura 1994/98, os representantes da região eram: De Vilhena – Nilton Shramm e Ivone Abrão; De Colorado – João Batista e Marcos Donadon, e de Cerejeiras – Daniel Pereira e Eugênio “Zigue”. Marcos Donadon comandava a ALE.

Também teve um deputado federal: Natan Donadon, que exerceu o mandato entre 2005 e 2013.

Atualmente, a região conta apenas com dois representantes: os deputados estaduais Luizinho Goebel (PV) e Rosângela Donadon (PDT). Ambos disputam a reeleição.

Agora, com o encerramento das convenções no último domingo, 05, a região do Cone Sul confirmou a candidatura de 22 nomes: 1 ao senado, 5 a deputado federal e 12 a estadual.

Os candidatos são os seguintes:

** SENADO:

Jaime Bagatolli (Vilhena -PSL)

** DEPUTADO FEDERAL:

Evandro Padovani (PSL), Melki Donadon (PDT), França Silva (PV), Ronildo Macedo (PV), Jacy Alves (PATRIOTAS) – todos com residência em Vilhena.

** ESTADUAL

De Vilhena – Rosivaldo Paiva (PHS), Juraci Duarte (PHS), Luizinho Goebel (PV) Rosangela Donadon (PDT), Miguel Pereira (PDT), Valdir Alberto (DEM), Júlio Olivar (PODEMOS), Fabio Coelho “Adriano Vilhenense” (PATRIOTAS), Doralice Mendes “Tia Dora” (MDB), “Ligia da Farmácia” Medeiros (PODEMOS), Gaciele Kurtz (PTB) e Valter Mello (PMDB)

De Cerejeiras – Ezequiel Neiva (PTB), André Brito (PV) e Valdecir Sapata Jordão (PSB)

De Colorado do Oeste – Raul Moser (DEM)

De Cabixi – Chiquito da Emater (PSB)

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação