França Silva da Rádio prefere continuar mandato e agradece convite para concorrer a deputado federal

O vereador vilhenense França Silva da Rádio (PV) anunciou nesta quinta-feira, 09, que decidiu, junto a seus correligionários, que não é o momento propício em sua carreira política para disputar a vaga de deputado federal pelo Cone Sul.

Ele entendeu que o momento é de priorizar seu mandato. “O partido apoiou nosso nome para disputar uma vaga a deputado federal através da convenção, mas decidimos, juntos a nossos apoiadores, dar continuidade ao mandato de vereador nesses dois anos, em respeito aos eleitores. E de forma sólida vamos continuar atendendo as demandas da população e dando voz aos que mais precisam”, disse.

França ainda argumenta que existe uma lacuna de representatividade no Cone Sul junto ao congresso nacional.

“Estamos há anos sofrendo sem ninguém para representar os 150 mil habitantes de nossa região. Temos que apoiar alguém com competência e inteligência para nos representar em Brasília. Quanto ao nosso nome, em uma próxima oportunidade, o colocaremos sob análise do partido e do povo, e com certeza teremos muito trabalho a fazer por nossa população do Cone Sul. Oportunidades não faltarão. Mas no momento agradeço a indicação”, explicou

Com 35 anos, o parlamentar foi eleito vereador em 2016 com a quarta maior votação, alcançando 1.170 sufrágios.

Texto e foto: Assessoria