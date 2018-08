“Gastos administrativos estão dentro do limite da Lei”, garante prefeito

“Não existe nenhum gasto de aumento de salário ou política de nomeação desorganizada de servidores na nossa administração”.

Com estas palavras, o prefeito de Colorado do Oeste, José Ribamar de Oliveira (PSB), conhecido popularmente como professor Ribamar, comentou “Termo de Alerta” (TA) enviado pelo Tribunal de Contas de Rondônia (TCE).

Conforme relatório do TCE, no primeiro quadrimestre de 2018, a prefeitura excedeu o limite prudente de gastos atingindo 95% do percentual legal admitido por Lei.

Ainda conforme o documento, o município dispõe de Receita Corrente Líquida (RCL) da qual 53,24% já foi gasta, uma média de mais de R$ 19 milhões em despesas.

Para o mandatário municipal, o TA é um procedimento normal e garantiu que Colorado está dentro do limite previsto pela lei.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia