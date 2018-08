Idoso de 79 anos é agredido e roubado após receber conhecido em casa

No início da manhã desta quinta-feira, 09, um idoso de 79 anos foi agredido e teve um aparelho celular e sua carteira porta cédulas roubados por um conhecido.

De acordo com os relatos da vítima presentes no boletim de ocorrência, um jovem chamado Rodrigo, chegou em sua residência e entrou para conversar com o mesmo. Devido o jovem ser conhecido do idoso, este não suspeitou das más intenções do meliante, que em dado momento da conversa, o empurrou contra o solo com agressividade e lhe roubou os pertences acima citado.

Ainda segundo a vítima, Rodrigo já trabalhou como gari na cidade, no entanto, uma guarnição da Polícia Militar, que realizou diligências em busca do ladrão, não obteve êxito em sua captura.

Diante dos fatos, o caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública para serem tomadas as devidas providências.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa