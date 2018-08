Idoso deixa carro em oficina e tem dinheiro e folhas de cheque furtados

O furto ocorreu em uma oficina localizada na Avenida Jô Sato, em Vilhena, onde um cliente, de 64 anos, que deixou seu veículo para conserto, teve R$ 150,00 em espécie furtados, juntamente com duas folhas de cheque.

De acordo com o registro da ocorrência, após pegar o veículo na oficina, o proprietário, que havia deixado sua carteira no porta luvas, de imediato sentiu falta do dinheiro, porém, tempo depois, chegaram mensagens em seu celular para a confirmação de compensações de cheques do Banco Sicoob, que este não havia emitido.

Diante dos fatos, a vítima retornou à referida oficina, onde relatou o acontecido para o proprietário, que de imediato acessou as imagens das câmeras de segurança do local, identificando o suspeito do crime.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para serem tomadas as devidas providências.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa