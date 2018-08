Locutor do governo encontra onça morta a tiros as margens da BR-364

O fato aconteceu na manhã desta quinta-feira, 9, próximo ao município de Candeias do Jamari.

De acordo com informações via telefone do locutor do governo de Rondônia, Rone Freitas, transitava pela BR-364 – sentido Porto Velho, quando por volta das 05h30, próximo à cidade de Cadeias do Jamari, encontrou uma onça-pintada morta, o animal tinha sido alvejado a primeira vista por tiros, e estava as margens da rodovia.

Devido diversas pessoas que passavam pelo local, estarem parando para ver o animal, Rone achou por melhor, recolher e levá-lo para a Polícia Ambiental. Com isso, evitando que acidente pudesse acontecer.

A onça teve um pedaço do couro arrancado. Segundo a polícia, provavelmente, o abate foi encomendado e o couro tirado para confirmar ao mandante que o animal foi morto.

A informação é que o animal será empalhado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto e vídeo: Rone Freitas