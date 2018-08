Participe do congresso “Tenha Coragem” das Testemunhas de Jeová

Nos dias 10,11 e 12 das 09h20 às 16h50 as Testemunhas de Jeová realizará um congresso com o tema “Tenha Coragem”, no parque de exposições Ovídio Miranda de Brito, em Vilhena.

De acordo com o coordenador de mídia, Josué Teixeira dos Santos, a programação contará com palestras, entrevistas, exibição de filmes motivacionais e disseminação da palavra. O evento será aberto ao público.

https://

Texto: Extra de Rondônia

Foto e vídeo: Ilustrativa/Divulgação