PM recaptura dois dos quatro foragidos de presídio de Ariquemes

As recapturas de Ermerson Pio, de 31 anos, vulgo “Polaquinho” e de Stanley Silva de Souza, de 31, vulgo “Balote”, ocorreram na noite de quarta-feira, 08 e na manhã desta quinta-feira, 09, através de denúncias anônimas.

Os detentos que estavam entre os quatro foragidos que serraram as grades e empreenderam fuga do Centro de Ressocialização de Ariquemes, não reagiram à prisão e foram encaminhados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp). A recaptura de Stanley, que apresentava uma lesão no pé direito, ocorreu na BR-364, próximo a Ponte do Rio Branco e teve apoio do Núcleo de Inteligência da Polícia Militar e de um agente penitenciário.

As buscas por Nelson Oliveira dos Santos, de 32 anos e Leandro Melo Cunha, de 31 continuam e quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de ambos, pode entrar em contato diretamente com a Polícia Militar através de denúncia anônima via 190 ou com a Polícia Civil, pelo 197.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação