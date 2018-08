Sicoob Sabor divulga ganhadores da segunda edição em festa de encerramento

Na noite da última terça-feira, 07, os organizadores do 2º Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena, realizaram uma festa para imprensa e convidados no Parking do Centro de Treinamento e Cultura Sicoob Credisul (CTC) para a divulgação dos ganhadores.

Durante a solenidade, houve a entrega dos certificados para os participantes, seguido de jantar e shows musicais de Kátia Valléria e a da dupla Augusto Silva e Tony Campos.

Os vencedores do título “Prato do Ano” foram: Bacons & Broas, Rancho Alegre e Recanto da Praça Cachaçaria. O restaurante Manjericão Comida Saudável levou o título de destaque empreendedor “O Sabor da Inovação” e a Caramelle venceu na categoria “Cafeteria do Ano”. Luana de Lima, do Recanto da Praça, ganhou uma Poupança Sicoob de R$ 1 mil pelo título de “Garçonete do Ano”.

Vilmar Saúgo, presidente executivo da Sicoob Credisul, realizadora do festival, comemorou o sucesso da edição. “Foram vendidos durante todo o festival mais três mil menus degustação, um número muito bom que significa que houve um grande movimento nos estabelecimentos participantes. Essa é a finalidade do festival gastronômico, fazer com que as pessoas desfrutem de bons pratos nos comércios de nossa cidade”, declarou.

2º SICOOB SABOR EM NÚMEROS

Os números relacionados ao Sicoob Sabor são expressivos e dão uma dimensão do sucesso desta segunda edição e do quanto movimentou o mercado local. 77 empresas de Vilhena trabalharam diretamente para o festival, fornecendo produtos e serviços, com mais de 300 profissionais envolvidos no processo.

Mais de 4.000 pessoas fizeram o roteiro gastronômico nos 15 estabelecimentos participantes para degustar o menu, o que proporcionou um faturamento de mais de R$ 113.540 em 27 dias de festival.

Paralelamente ao roteiro gastronômico, o Centro de Treinamento e Cultura Sicoob Credisul ofereceu uma programação com 17 atividades culturais, 10 cursos e oficinas, seis atividades infantis e seis jantares e festas. De acordo com os organizadores, mais de 2 mil pessoas participaram destas 39 atividades.

COMPROMETIMENTO

Ivan Capra, presidente da Sicoob Credisul, agradeceu e parabenizou o empenho de todos os envolvidos no evento. “O Sicoob Sabor é um dos maiores eventos da cidade. Isso graças ao empenho da nossa equipe de marketing e comunicação, como também dos restaurantes. Foi muito bom e queremos agora escutar as sugestões dos participantes para que no próximo ano seja melhor ainda”, disse.

A coordenadora de Marketing da cooperativa, Adevania Silveira, agradeceu a participação dos empresários, apoiadores Sebrae e Senac Vilhena, agentes culturais e artistas. Destacou também o empenho da direção da Sicoob Credisul em realizar um projeto desta envergadura para a cidade de Vilhena, lembrando que a cooperativa é a única do Sistema Sicoob a organizar um festival gastronômico. “Isso é possível porque temos uma gestão dinâmica e bastante comprometida com a comunidade onde estamos inseridos”, disse.