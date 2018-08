ÁUDIOS: Falta de atendimento gera reclamações em posto de saúde; radialista diz que serão 2 anos de sofrimento

“Se eles não mudarem a forma de administrar e agir, infelizmente, serão 2 anos de sofrimento em Vilhena”.

Com estas palavras, o radialista Júlio César Silva, o popular Julinho da Rádio, manifestou seu descontentamento com o que acontece nos postos de saúde do município de Vilhena.

Ao Extra de Rondônia, o comunicador explicou que recebeu dois áudios de pacientes reclamando da falta de atendimento na unidade de saúde do bairro Cristo Rei.

Ele foi ao local, constatou as reclamações e acionou profissionais de saúde para tentar minimizar a situação.

Para ele, “os pacientes estavam fila enorme desde a madrugada e sem atendimento. Horas em pé no frio e sem qualquer previsão de solução do problema. Isso é o reflexo das decisões erradas que a administração do prefeito Eduardo Japonês vem executando”.

Num dos áudios recebidos pelo comunicador, uma paciente pede ao comunicador para interceder e “dar uma olhada nos postinhos, desde cedo estou tentando uma vaga não consigo nada, fui no hospital o médico nem olha na cara do paciente, estou com raio x e não consigo atendimento”.

Outro paciente relata que tenta marcar consulta, mas não consegue, e que “do jeito que está não pode continuar. É nova gestão, mas não melhorou nada”.

Para Julinho, a redução nos salários dos servidores comissionados, demissão de profissionais que conhecem o sistema público e a revogação de benefícios de servidores efetivos estão gerando essas situações. “Vamos atender à população que necessita de ajuda. A Rádio Positiva é pra atender a comunidade. Qualquer pedido pode ser feito no (069) 3321-1616 ou whatsapp (069) 98475-4071, ou na própria emissora, na avenida Tancredo Neves 3741”, encerrou.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia