É gravíssimo o estado de saúde de um dos três baleados no Cohabinha; agente penitenciário está fora de perigo

Permanece gravíssimo o estado de saúde de Flávio José da Cruz, de 33 anos, alvejado com dois tiros na noite de quinta-feira, 09, juntamente com dois amigos, em frente uma residência localizada no residencial Cohabinha, em Vilhena.

O homem que foi baleado juntamente com o agente penitenciário Cristiano Rodrigues Silva, de 41 anos, e outro amigo, identificado como Valmar Coelho do Nascimento, de 40, tinha acabado de chegar de uma pescaria e estava confraternizando no local.

Cristiano, que é lotado na Colônia Penal e foi o primeiro a ser atingido com um tiro no peito e outro no abdômen, por um sujeito que chegou ao local de capacete e foi logo em sua direção, passou por procedimentos cirúrgicos e permanece em coma induzido, mas seu quadro é considerado estável. Já Valmar, que também foi atingido por dois tiros, se recupera bem em um leito clínico normal.

Na noite do crime, a Polícia Militar chegou a receber denúncias anônimas dando conta de que o atirador se chamava Marcelo e trabalha como entregador em uma lanchonete. No entanto, diligências foram realizadas em seu local de trabalho, mas o mesmo não foi encontrado.

O modus operandi do suspeito, leva a crer que a ação se tratou de uma tentativa de uma execução.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia