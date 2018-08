Equipe sub 17 termina em 4º lugar na Copa Sapezal de Basquete Adulto

A Coordenação Municipal de Esportes de Sapezal-MT realizou neste final de semana nos dias 04 e 05 de agosto a primeira edição da Copa Sapezal de Basquete, evento contou com a participação de 11 equipes com atletas de MT, RO e AC.

A ASBAVI/SICOOB CREDISUL participou do torneio na cidade de Sapezal-MT reforçando a equipe com apenas dois atletas adultos e ainda assim conseguiu uma excelente quarta colocação. O objetivo é fortalecer o grupo que participará da etapa ESTADUAL do JOER 2018 que acontecerá em agosto na cidade de Cacoal RO.

Para o treinador Siverlô Meireles, o objetivo na competição foi mais que alcançado, uma vez que não esperava chegar na semi final de uma competição adulta (onde a constituição física conta muito) com 9 de seus jogadores entre 15 e 17 anos: “estamos trabalhando visando o futuro, desenvolvendo os jovens do nosso municipio” afirmou Siverlô.

A ASBAVI – Associação de basquete de Vilhena parabeniza todos os atletas e agradece o apoio do Sicoob Credisul, Colégio Coopevi, Academia W Fitness, Fisiocenter, CMDCA e Ótica Celina.

Para maiores informações entrar em contato com Siverlô Meireles (69) 99959 3636 ou Edmilson Jr (69) 99235-7676.

Texto: Assessoria

Foto: Divulgação