Jovem que atirou em idoso por molestar companheira vai cumprir pena no semiaberto

Em julgamento realizado nesta sexta-feira, 10, o Tribunal do Júri da comarca de Vilhena, condenou o réu Andro da Silva Cardoso a 4 anos e 9 meses de reclusão em regime semiaberto pela tentativa de homicídio contra Ricardo Viera. (Reveja AQUI)

O crime aconteceu em 04 de setembro de 2017, no assentamento Maranata, no município de Chupinguaia. O motivo da tentativa seria passional.

A sessão de julgamento, ocorrido no Fórum Desembargador Leal Fagundes, foi presidida pela Juíza de Direito, Liliane Pegoraro Bilharva, com a participação do promotor de justiça João Paulo Lopes e o defensor público, Mario Guedes Junior, que apresentaram as teses de acusação e defesa, respectivamente.

O representante do Ministério Público (MP) disse que o réu foi autor dos tiros de espingarda contra vítima que foi socorrida ao hospital evitando sua morte. “Andro tentou matar a vítima atirando pelas costas e merece ser julgado pelo homicídio atentado quando quer ou assumir o risco de matar”, enfatizou o promotor.

Por sua vez, a defesa argumentou e concordou com a tese da acusação tendo em vista a confissão do réu, mas que Andro merece ser julgado por uma tentativa de homicídio simples.

Texto e foto: Extra de Rondônia