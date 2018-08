Real Ariquemes e Ji-Paraná vão decidir o Rondoniense Sub-20

Real Ariquemes e Ji-Paraná decidirão pelo segundo ano seguido o título do Campeonato Rondoniense Sub-20. As duas equipes confirmaram suas classificações com empates na noite desta quinta-feira, 9.

No estádio Gentil Valério, o Real Ariquemes ficou no empate com o Barcelona em 0 a 0. Como havia vencido o primeiro jogo por 1 a 0, o Furacão do Jamari garantiu sua passagem à decisão.

Já no estádio Biancão, o Ji-Paraná ficou no empate com o Genus em 1 a 1 e também carimbou sua vaga na final do Sub-20. O Galo da BR havia vencido o primeiro jogo por 3 a 0 no Aluízio Ferreira, em Porto Velho.

As finais estão programadas para os dias 12 e 18 de agosto. O primeiro duelo será no estádio Gentil Valério, em Ariquemes. Já o jogo de volta será no estádio Biancão, em Ji-Paraná.

O campeão do Campeonato Rondoniense Sub-20 garante vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2019.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Alexandre Almeida