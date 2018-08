FFER confirma datas e horários das finais do Rondoniense Sub 20

A FFER (Federação de Futebol do Estado de Rondônia) confirmou as datas e horários das finais do Campeonato Rondoniense Sub 20 entre Real Ariquemes e Ji-Paraná.

O jogo de ida está confirmado para o dia 12 de agosto (domingo), às 17 horas (horário de Rondônia), no estádio Gentil Valério, em Ariquemes.

Já o jogo de volta está confirmado para o dia 18 de agosto (sábado), às 20 horas (horário de Rondônia), no estádio Biancão, em Ji-Paraná.

No ano passado, as duas equipes também decidiram o Estadual Sub 20. No dia 12 de agosto de 2017, o Real Ariquemes venceu o Ji-Paraná por 1 a 0 no Biancão, em Ji-Paraná. Já no dia 19 de agosto de 2017, o Ji-Paraná bateu o Real Ariquemes por 2 a 1 e, em seguida, venceu nos pênaltis por 4 a 2 no estádio Gentil Valério, em Ariquemes, ficando com o título da competição.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Alexandre Almeida