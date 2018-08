GADO: prefeito explica arquivamento de CPI, mostra documentos e revela perseguição política

Em visita a redação do Extra de Rondônia, nesta sexta-feira, 11, o prefeito de Pimenteiras do Oeste, Olvindo Luiz Dondé (PDT), mais conhecido como “Vino”, esclareceu informações relativas ao arquivamento da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o suposto desaparecimento de 17 cabeças de gado pertencentes ao município.

Vino disse que os animais foram adquiridos como pagamento de uma multa gerada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) ao ex-prefeito desse município, Valdelito da Rocha Silva (PPS), o popular “Baiano”, por irregularidades em um processo administrativo que o tornou inelegível.

De acordo com Vino, não havia necessidade alguma da abertura do inquérito, e os parlamentares poderiam ter procurado ele ou investigado mais sobre o caso. “Me acusaram de roubo de gado e ficou comprovado que as cabeças estavam em local adequado, e o melhor; haviam quatro bezerros nascidos do rebanho”, explicou.

O ex-prefeito pontua que o processo foi iniciado por três vereadores, e que no momento da votação para a criação da CPI houve cinco votos favoráveis e apenas três contrários.

“Para mim, isso foi perseguição política por estarmos trabalhando pela cidade e pelo povo. Em seis meses realizamos mais projetos do que algumas gestões que ficou à frente por quatro anos”, destacou o mandatário municipal.

Vino narra, ainda, que o gado se encontra num pasto na Linha 09, em Pimenteiras (IMAGEM ABAIXO), e conta com alguém responsável pelo trato e alimentação dos animais, e que assim que possível o gado será leiloado junto com outros equipamentos que não são utilizados na prefeitura. “Todo o dinheiro arrecadado será depositado na conta da prefeitura e utilizado de acordo com a necessidade de Pimenteiras”, finalizou.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia