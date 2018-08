PM prende casal por tráfico de drogas e recaptura foragido da justiça em conveniência

Os fatos se deram na madrugada deste sábado, 11, na conveniência do Posto de Combustíveis, Cavalo Branco, localizada na Avenida Major Amarantes, no Centro de Vilhena, onde uma guarnição da P-Tran prendeu um casal que comercializava entorpecentes no local e recapturou um foragido da justiça pelo crime de homicídio qualificado.

De acordo com o registro da ocorrência, a guarnição recebeu informações de que na conveniência, havia uma mulher loira, com uma camiseta preta com estampa de palhaço, acompanhada de um homem branco e alto, que utilizavam o local para comercializarem entorpecente.

Quando chegaram ao estabelecimento, os militares avistaram um casal em uma mesa, que correspondia às características descritas pelo denunciante, que foram identificados como sendo Luana Valéria Spagnol Rocha Zanardi, de 20 anos, e Edeilson Gonçalves da Silva, de 29, com os quais foram encontrados quatro papelotes com aproximadamente 26 gramas de maconha, uma porção contendo cinco gramas de cocaína, R$ 376,00 em espécie, dois aparelhos celulares e as chaves de um veículo Chevrolet, dentro do qual foi encontrada uma faca tipo peixeira.

À mesa com Luana e Edeilson estava um menor, de 17 anos, que afirmou ser usuário de drogas e com quem também foi encontrada uma pequena quantidade de maconha.

Durante a abordagem aos suspeitos, foi percebido pelos militares, o momento em que um jovem, que estava no local, tentou evadir-se, porém, este foi contido e identificado como Jean do Nascimento Lima, de 23 anos, contra quem havia um mandado de prisão pelo crime de homicídio qualificado.

Diante dos fatos, o referido mandado de prisão foi cumprido e todos os envolvidos foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), para serem tomadas as providências cabíveis a cada caso.

Texto e foto: Extra de Rondônia