Sest Senat promove campanha contra o uso de álcool e drogas nas estradas

O Serviço Social do Transporte & Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte Sest Senat realizará no próximo 25 de agosto, em Vilhena, uma caminhada em combate contra o uso de álcool e drogas nas estradas.

As inscrições estão abertas até o dia 20, no prédio no Sest-Senat, localizado na Avenida Celso Mazuti, nº 4509, Bairro Jardim América.

De acordo com a coordenadora, Gilcilene Costa, a inscrição é 1 kg de alimento e as primeiras 200 inscritas ganharão uma camiseta da campanha.

PROGRAMAÇÃO

Entrega das camisetas no local a partir das 15:00 horas.

Início as 16:00 horas com uma Ginastica Laboral e Aquecimento.

Saída as 16:30 horas na praça Ângelo Spadari

Percurso da caminha de rua, Av. Major Amarante até o final voltando pela Av. Capitão Castro e retornando à Praça Ângelo Spadari por volta das 17:30 horas.

Encerrando com Alongamento as 18:00 horas com entrega do kit alimentação.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração