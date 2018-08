Guerra entre facções rivais deixa três mortos em Ji-Paraná

A guerra entre duas facções criminosas, denominadas PCC (Primeiro Comando da Capital) e CV (Comando Vermelho) deixou três vítimas fatais na noite deste sábado, 11, em Ji-Paraná.

O triplo homicídio aconteceu em frente de uma casa de shows, localizada no final da Rua K-05, no bairro JK, onde estava acontecendo uma festa de aniversário de uma suposta integrante do CV, conhecida como Senhorita Barbye Marley.

De acordo com a Polícia, a dona da festa que alugou o salão da casa de shows, identificada como Eliana Ferreira Campos, que estava comemorando seu 24º aniversário, estava na frente do evento, quando surgiu dois indivíduos armados.

Sem falar nada, os criminosos se aproximaram da vítima e começaram a disparar, atingindo-a na testa, tórax e nuca.

Continuando com o ato de selvagerismo, os bandidos ainda efetuaram disparos em outras pessoas que estavam na frente do local e perseguiram, até matar, um casal, identificado como Edmundo Cristian Ferreira, de 18 anos e Paloma de Oliveira Guimarães Júlio.

Para fugir, a dupla roubou a moto de uma jovem que estava passando pelo local.

Eles foram presos na cidade de Presidente Médici e identificados como Ray de Souza Silva, vulgo “Baleado”, residente em Cacoal, e Fernando Ferreira da Silva, vulgo “Furunco”, apenado com mais de 100 anos de prisão que fugiu do Presídio Agenor Martins de Carvalho no mês de Junho deste ano.

Com a dupla, os PM’s localizaram as duas armas usadas no crime, sendo um revólver calibre 38 e um revólver calibre 32, e dezenas de munições intactas, além da motocicleta roubada em Ji-Paraná e uma certa quantia em dinheiro.

Texto: Comando 190

Foto: Divulgação