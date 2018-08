Prefeita explica viagens e enumera conquistas: “Conseguimos avanços significativos para Chupinguaia”

A prefeita Sheila Flávia Anselmo Mosso, em nota enviada ao Extra de Rondônia, explicou os motivos de suas viagens e enumerou as conquistas para Chupinguaia.

De forma resumida, ela disse que, de início, teve o desafio de encontrar uma equipe com compromisso para sua administração, pessoas que pensem no desenvolvimento do município.

Depois, realizou um planeamento de ações com solicitações de emendas e recursos à bancada estadual e federal. Para isso, teve que se deslocar para outros municípios e a capital, Porto Velho.

“A máquina pública estava totalmente parada. Assim que assumi a administração, precisei arrumar uma equipe dinâmica. Esse foi o intuito da formação do primeiro escalão, só para trazer outra imagem a Chupinguaia e, com parceria da Câmara de Vereadores e esforço de todos, conseguimos avançar em nosso município, praticamente ‘peregrinando’ nos gabinetes dos deputados e senadores”, explicou.

CONQUISTAS

Sheila afirmou que para o setor de saúde pública foram vários recursos conquistados, como aquisição de ambulâncias, caminhonetas, medicamentos, aquisição de um aparelho de ultrassonografia. E anunciou que, dentro de alguns dias, estará entregando um aparelho de Raio X e concretização de obras, tais como UBS no distrito do Guaporé Fisioterapio e ampliação dos mesmo.

SECRETARIA DE OBRAS

De acordo com a prefeita, a Secretaria Municipal de Obras (Semosp) trabalha em várias frentes com a recuperação de estradas e fazendo substituições de pontes de madeira por tubos armicos.

“Estamos levantando todos nossos maquinários, e já adquirimos 02 (dois) caminhões caçamba. Estamos finalizando a compra de mais 02 (dois) caçamba com o programa do Fhita. E, em breve, iremos receber uma PC, duas Retroescavadeira, um caminhão Pipa, uma carregadeira e um caminhão melosa”, destacou.

A mandatária também anunciou a chegada de dois caminhões que serão utilizados nas atividades da Semosp.

ESPORTE E CULTURA

Finalmente, Sheila informou também que, juntamente com sua equipe, trabalha no resgate do tradicional desfile cívico de 7 de setembro e a realização de eventos culturais, como o Fespic (Festival da Canção). “Conseguimos avanços significativos para Chupinguaia”, finalizou.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação