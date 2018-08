VÍDEO: Colorado recebe camionete para contribuir com desenvolvimento rural

O município de Colorado do Oeste recebeu nesta semana Camionete Hilux.

O veículo será utilizado para contribuir com a política pública de Desenvolvimento Rural e o fortalecimento da agricultura do município.

O anúncio é do prefeito José Ribamar Oliveira (PSB), o popular professor Ribamar.

Em vídeo enviado ao Extra de Rondônia, Ribamar disse que o veículo é proveniente de emenda no valor de R$ 100 mil do deputado estadual Edson Martins, e é resultado de um trabalho que diuturnamente vem sendo realizado para a promoção do bem estar da população coloradense.

PÁ CARREGADEIRA

Semana passada, Ribamar também anunciou a chegada ao município de uma pá carregadeira para serviços de manutenção de estradas. Relembre AQUI

https://

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação