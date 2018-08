Adolescentes são apreendidos com drogas e motocicleta furtada

No final da tarde de domingo, 12, um agente da Polícia Ambiental, que estava de folga em seu veículo particular, visualizou dois indivíduos transitando em uma motocicleta de cor preta sem retrovisores, pelo Jardim Eldorado, em Vilhena, e por achar a atitude de ambos muito suspeita, se aproximou e consultou a placa do veículo, constatando que a motocicleta era produto de furto.

Imediatamente após a confirmação, o militar comunicou uma guarnição de plantão e passou a acompanhar os indivíduos por várias ruas, avistando o momento em que entraram em uma residência localizada na Avenida Juraci Correa Muller, no Bairro Belo Vista.

Após a chegada de duas guarnições, foi realizada a abordagem aos menores, de 15 e 14 anos, que estavam no imóvel, que é de propriedade da mãe de um deles, onde de fato foi localizada dentro da cozinha, uma motocicleta Yamaha YBR 125 ED, de cor azul, com placa NDV-3204, que havia sido pintada grosseiramente com tinta spray preta.

O adolescente de 15 anos, que afirmou residir no local, confessou a autoria do furto, ocorrido na sexta-feira, 10, assim como a tentativa de camuflagem do veículo. Em buscas no interior do imóvel, os militares avistaram a presença de um móvel, logo a abaixo do alçapão do forro, que estava aberto, e decidiram averiguar se algo havia sido escondido no local, se deparando com uma sacola contendo a quantia de 43 invólucros de maconha, pesando aproximadamente 75g.

Ainda segundo o menor que mora na residência, ele havia comprado a droga pelo valor de R$200,00 e iria separar em vários cigarros, para revender por R$ 10,00 cada.

Por fim o menor relatou que havia saído de casa com a droga para começar a vender na praça do shopping e que seu comparsa é quem combina a venda com os compradores pelo celular, por meio do Whatsapp.

Diante fatos, os menores foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), juntamente com a droga e a motocicleta, para serem tomadas as devidas providências.

Texto e fotos: Extra de Rondônia