Matrículas no CEEJA vão até quarta e aulas iniciam na quinta em Vilhena

As matrículas no Centro Estadual para Educação de Jovens e Adultos (CEEJA) vão até esta quarta-feira, 15, na cidade de Vilhena.

A informação foi repassada ao Extra de Rondônia pelo diretor da unidade educativa, Nilson Teixeira.

De acordo com ele, neste segundo semestre do ano, o CEEJA oferecerá estudo ao 1º e 3º ano do Ensino Médio e de 5ª a 9ª série do Ensino Fundamental distribuídos nos períodos matutino, vespertino e noturno. Ele informou que as aulas iniciam já na quinta-feira, 16 de agosto.

“No CEEJA oferecemos um estudo diferenciado, voltado exclusivamente a quem não teve oportunidade de estudar no ensino regular, com o sistema seriado, que quer dizer que vai eliminar uma série a cada 6 meses”, destacou Teixeira.

Explicou que o horário de atendimento é das 07h às 21h, a unidade não fecha para almoço e janta.

Para efetivar a matrícula na 7ªa9ª série EJA, o aluno deverá ter 15 anos completos. Para o Ensino Médio na EJA, o aluno deverá ter 18 anos completos.

“No ato da matrícula é necessário que tenham em mãos os documentos citados. A matrícula só será efetuada mediante a regularização da documentação escolar e pessoal de cada aluno na escola e se o estudante for menor de idade, deverá estar acompanhado pelos pais ou responsáveis no ato da matrícula”, observou.

Mais informações pelo telefone (069) 3321-2708.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia