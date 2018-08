Motorista embriagado foge da polícia e acaba batendo em poste de energia

O fato foi registrado na noite de domingo, 12, pela Polícia Militar (PM) na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma guarnição da PM fazia ronda de rotina pela Avenida Melvin Jones, quando no cruzamento com a Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral), deparou com um veículo VW Gol, de cor vermelha, placa NBM-3296/Jí-Paraná, no qual o condutor agiu de forma estranha, chamando a atenção dos militares.

Com isso, foi feito contorno por parte dos policias para verificar se havia algum ilícito. O motorista seguiu sentido Bairro Moises de Freitas e quando chegou ao final da via, fez o retorno e trafegou sentido a BR-364. Sendo que pelo itinerário que fazia, deu-se a intender que estava tentando ludibriar os militares. Com isso, foi dada voz de parada, mas o condutor não acatou, fugindo em alta velocidade, colocando em risco a vida de terceiros e dele próprio.

Durante perseguição, o motorista perdeu o controle e bateu num poste de energia no Bairro Cristo Rei.

No carro foi encontrado um litro de bebida alcoólica da marca Vodca. O condutor foi identificado como sendo Darlan de Aguiar Macedo, de 25 anos. Ele não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o automóvel estava com quatro anos de documentação em atraso.

Indagado o motivo de ter fugido, Darlan disse aos policiais que havia consumido bebidas alcoólicas. Convidado a fazer o teste do bafômetro, o mesmo aceitou e o resultado apontou 0.14 miligramas de álcool de ar expelido pelos pulmões.

Diante dos fatos, o jovem foi levado para a delegacia, onde foi feito boletim de ocorrência e em seguida entregue a autoridade de plantão para providências cabíveis.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia