PC conclui inquérito sobre morte de cantor executado durante show em Vilhena

O delegado Núbio Lopes, responsável pela delegacia de homicídios de Vilhena, juntamente com o delegado regional Fábio Campos, apresentou na manhã desta segunda-feira, a conclusão do inquérito sobre a morte do cantor Maylson Campos Lucas Arruda, de 28 anos, executado no dia 20 de maio do ano corrente, durante um show em uma chácara.

De acordo com as investigações do caso, que segundo Núbio, foram realizadas com extrema cautela, sem se deixar levar pela comoção popular, foi comprovado que Josiel da Costa Rodrigues, de 28 anos, ex da atual namorada de Maílson, foi o mandante do crime e Pablo Henrique da Silva Sega, de 19 anos, detido no último dia 02, quando teve seu mandado de prisão cumprido por dois policiais civis à paisana, foi o executor.

De acordo com o apurado, Josiel mentiu quando afirmou que saiu da referida festa e foi para a casa da atual namorada por volta das 02h00 da madrugada e sim, foi comprovado que o mesmo só chegou na residência da mesma, por volta das 04h00, após ter dado fuga para Pablo e o deixado em casa.

Ainda segundo Núbio, foi comprovado, que Josiel e Pablo tinha ido a uma festa no mesmo local na quarta-feira, antes do dia do crime, com a intenção de matar o cantor,porém, o mesmo havia ficado na casa da namorado, cuidando desta, que não se sentia bem.

Após a prisão de Josiel pelo crime de tráfico de drogas, ocorrida durante as investigações da morte de Mailson, que foi encurralado e executado friamente sem chances de defesa, testemunhas começaram a se encorajarem e prestarem depoimentos que foram decisivos para a elucidação do crime.

Uma destas afirmou, que após ser ouvido pela primeira vez, Pablo, que é suspeito de ter praticado mais dois homicídios só em Vilhena, afirmou que se fosse intimado novamente, fugiria para a Bolívia, por ter percebido que as investigações estavam se afunilando contra o mesmo.

Dentre as inúmeras provas adquiridas contra os suspeitos, através da análise dos aparelhos celulares dos mesmos, o núcleo de investigação apurou que além de acreditar fielmente que sairia impune do crime, Josiel havia planejado algo contra a ex-namorada, pois terceiros o informaram que não tinham localizado a jovem e esteve indagava de volta, que “encontraria aquela desgraça nem que fosse no inferno”.

O inquérito indicando com provas concretas, Josiel e Pablo pelo crime de homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, recurso que se tornou impossível a defesa da vítima e dissimulação, foi concluído na última sexta-feira, 10 e já encaminhado ao Ministério Público. Josiel também responderá pelo crime de coação de testemunha.

Texto e fotos: Extra de Rondônia