Projeto “Vidas por Vidas” da Igreja Adventista reúne fiéis para doação de sangue no Hemocentro

Um grupo de fiéis da Igreja Adventista do Sétimo Dia reuniu no último sábado, 11, cerca de 80 pessoas para doarem sangue ao Hemocentro Regional de Vilhena.

Devido ao baixo índice de bolsas no estoque da instituição, o grupo liderado por Durcinei Natalino, iniciou o projeto “Vidas por Vidas”, juntando o máximo de fiéis para realizar as doações.

De acordo com a assistente social do Hemocentro de Vilhena, Michely Toledo, hoje o projeto “Vidas por Vidas” é o maior parceiro do centro, e suas ações tem incentivado outros doadores.

Toledo enfatizou ainda que a instituição encontra-se em campanha, inclusive a equipe do Hemocentro tem feito várias divulgações nos veículos de comunicação da cidade para que a população se conscientize e doe sangue.

E para quem desejar doar sangue, poderá ir até o Hemocentro de Vilhena, localizado na Avenida Jô Sato, ao lado do Hospital Regional.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação