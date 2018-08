Torneio “Imprensão” começou no último sábado

No sábado, 11, no Ginásio Jorge Teixeira de Oliveira teve início a edição 2018 do “Imprensão”, competição de futsal que reúne profissionais da imprensa vilhenense, acadêmicos de Jornalismo da UNIR e convidados.

Dois jogos deveriam abrir a primeira rodada da competição que tinha seis equipes inscritas. Mas, com a desistência da Rede TV, o torneio ficou com cinco times e apenas um jogo foi disputado no sábado.

Com a ausência em quadra da Rede TV, a Rede Amazônia foi declarada vencedora por WO, somou 3 pontos e ocupa a segunda colocação da Chave A atrás do Folha do Sul que tem o mesmo número de pontos, mas melhor saldo de gols.

Saldo construído na goleada sobre o Vilhena Notícias por 9 a 2. Destaque para Paulo Henrique que marcou cinco vezes e lidera a artilharia da competição. Matheus Jordan foi o autor de outros três gols; e Eder balançou as redes uma vez. Matias e Cristian diminuíram para o Vilhena Notícias.

Na quarta-feira, o confronto entre o Extra e a Câmara fecha a primeira rodada.

Confira a classificação no quadro abaixo:

Texto: Rogerio Perucci

Fotos: Petter Vargas