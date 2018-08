Adolescente de 15 anos detido no fim de semana por tráfico é apreendido novamente por roubo a mão armada

O fato foi registrado pela Polícia Militar (PM) na noite de segunda-feira, 13, na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.

De acordo com boletim de ocorrência, foi chamada para atender uma ocorrência na BR-174 (Avenida Jô Sato) sentido Juína, e em contato com a vítima relatou aos militares, que seguia pela rodovia quando próximo ao “Motel Volúpia” foi abordada por dois homens de estatura alta de cor morena, sendo que um deles trajava blusa azul com detalhes de cor vermelha e calça Jeans, o outro vestia blusa tipo moletom clara e aberto com camisa de cor vermelha.

Ao abordar a vítima disseram “perdeu, perdeu, perdeu”, os marginais estavam de posse de uma arma tipo revólver e ordenaram que a vítima entregasse veículo Honda Biz 125, de cor laranja, placa NEF-5064/Vilhena. Os bandidos mandaram que a vítima corresse sem olhar para trás, caso contrario a mataria.

A vítima correu até uma casa próxima, onde pediu ajuda. A vítima disse aos policiais que a moto tinha alarme.

De posse das informações a guarnição saiu em busca dos marginais e localizaram dois suspeitos um deles identificado como B.H.R, de 15 anos, com diversas passagens, inclusive apreendido no último fim de semana em companhia de outro menor por tráfico de drogas.

O outro suspeito foi identificado com o sendo Carlos Henrique Introvini Evaristo, de 19 anos. Após a prisão dos suspeitos, a polícia localizou o veículo.

Ambos foram levados para a delegacia juntamente com o objeto roubado, onde foi boletim de ocorrência e depois entregues ao delgado de plantão para providências cabíveis.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia