Após festival de praia ser cancelado, Pimenteiras promoverá 1º torneio de pesca

Programação contará com tradicional desfile cívico

Nos dias 07, 08 e 09 de setembro, a prefeitura de Pimenteiras do Oeste trará para a população um cronograma de atividades que promete movimentar a economia local.

Após o cancelamento do festival de praia, a cidade se organizar para atrair ainda mais turistas com 1º torneio de pesca e apresentações culturais.

Dando inicio as festividades, no dia 7 de setembro, logo mais a noite, acontece o tradicional desfile cívico na principal avenida de Pimenteiras. Após, haverá um baile com apresentação de cantores regionais.

Nos dias 08 e 09, ocorrerá o torneio de pesca, que contará com as seguintes premiações: 1º lugar um motor 15 HP, 2º um barco de alumínio semi chata de 5,5 metros, o valor de R$ 1,5 mil e R$ 750,00 para o 4º colocado, com aproximadamente R$ 15 mil em premiações.

As inscrições já estão abertas, e podem ser realizadas na Secretaria Municipal de Turismo (Semtur) pelo valor de R$ 300,00 por equipe – com limite máximo de três pessoas.

Para mais informações entrar em contato pelos telefones 9 8133-8012 e 9 9204-6553.

PRAIA

Durante todo o evento a praia estará liberada para quem quiser acampar ou desfrutar de um momento de lazer com familiares e amigos.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação