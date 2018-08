Carne imprópria que seria para merenda escolar é apreendida em Colorado; prefeito garante apuração com rigor

Uma operação deflagrada pela Policia Militar e Idaron, nesta terça-feira, 14, culminou na apreensão de mais de 150 kg de carnes impróprias para o consumo em Colorado do Oeste.

O produto seria utilizado na merenda escolar da rede municipal.

Conforme o site “Cone sul Acontece”, o transporte do alimento era realizado de forma irregular, não sendo acondicionado corretamente em uma câmara fria, já que a carne era oriunda de outro município.

Garante também foram realizadas apreensões em escolas e na sede administrativa da Secretaria Municipal de Educação.

A carne também não possuía alguns documentos obrigatórios, como selo de inspeção sanitária e outros, inclusive alguns lotes já apresentavam a presença de moscas varejeiras.

Tudo indica que o produto vinha de Pimenteiras do Oeste. As diligências ainda continuam, com a intenção de descobrir se alguma outra entidade também recebia o alimento.

APURAÇÃO COM RIGOR

Em contato telefônico com a reportagem do Extra de Rondônia, o prefeito José Ribamar (PSB) disse que está em Porto Velho resolvendo questões inerentes ao município, mas ressaltou a importância da apuração dos fatos.

“Se existir irregularidades, vou pedir a extinção do contrato e aplicar as penalidade previstas junto à empresa responsável pela entrega do produto. Também vou instalar processo administrativo interno para apurar a competência e responsabilidade de servidores”, garantiu o mandatário municipal.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Thiago Vieira (Conesul Acontece)