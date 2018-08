CAU/RO organiza novo concurso público para nível médio e superior

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia (CAU/RO) anuncia novo concurso público que visa contratar profissionais para cargos de níveis médio e superior.

As oportunidades são para assistente administrativo e arquiteto e urbanista. A classificação consistirá de prova objetiva e de prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

Os interessados devem preencher o formulário de inscrição que está disponível no endereço eletrônico, no período das 8h do dia 12 de agosto de 2018, até às 22h do dia 24 de setembro de 2018. As taxas são nos valores de R$ 68,00 e R$ 85,00.

A previsão para que as provas sejam realizadas no dia 14 de outubro. Mais informações podem ser obtidas no edital do concurso.

Texto: Assessoria/André Fortunato

Foto: Reprodução