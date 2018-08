CEREJEIRAS: homem perde mais de R$ 5 mil ao tentar comprar caminhão pelo Mercado Livre

O caso foi registrado na Delegacia da Polícia Civil de Cerejeiras, por um homem de 56 anos, que perdeu o valor de R$ 5.500,00 ao tentar fechar uma negociação de um caminhão com estelionatários pelo site de vendas Mercado Livre.

De acordo com o registro da ocorrência, após visualizar o anúncio de venda do veículo pelo valor de R$ 79 mil, a vítima entrou em contato com o vendedor, que se identificou como Jeremias Nunes Deroti, com quem teve conhecimento de que o referido caminhão estava apreendido por um banco e que o mesmo teria que entrar em contato diretamente com a agência para fechar a negociação.

Ainda segundo a vítima, o mesmo entrou em contato com uma funcionária do tal banco através do número informado por Jeremias e falou com uma atendente de nome Nadia Maria Koch, que lhe enviou um email comprovando que a mesma era qualificada pela OAB como advogada.

A referida atendente solicitou o depósito inicial de R$ 5.500,00 para a realização do envio da documentação de compra e venda e para o agendamento da perícia, alegando que caso houvesse alguma irregularidade, que impedisse a concretização da compra, o valor seria devolvido.

Porém, após a realização do depósito solicitado por Nadia, em uma conta em nome de Sandra Moreira Pelegrini, o comprador não conseguiu mais entrar em contato os vendedores e o anuncio foi retirado do site.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa