CEREJEIRAS: incêndio em cemitério pode ter sido criminoso

Na tarde de segunda-feira, 13, moradores do município de Cerejeiras, ficaram um tanto preocupados, pois alguém havia colocado fogo em lixo dentro do cemitério.

De acordo com uma moradora que fez fotos e vídeo do montante de lixo queimado, o caso é preocupante, pois apesar das reuniões feitas com representantes comunitários e autoridades algumas pessoas insistem em cometer este tipo de crime, que acaba prejudicado toda uma população.

O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas estavam numa ocorrência numa linha, e quando chegaram se dirigiram ao local e apagaram o sinistro, mas a fumaça já havia atormentado muita gente.

No local não foi encontrado nenhum responsável pelo cemitério. Com isso, a reportagem do Extra de Rondônia procurou o responsável pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM) para obter informações. Porém, a repórter foi informada que ele estava a trabalho na cidade de Pimenteiras.

Entretanto, o fato chegou ao seu conhecimento e disse que assim que retornar de Pimenteiras, irá notificar a prefeitura, para que apresente o responsável pelo cemitério, que terá que responder pelo crime cometido.

Vídeo abaixo:

https://

Texto: Extra de Rondônia

Fotos e vídeo: Internauta