Expedito Junior participa de lançamento de campanha nesse domingo em Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 14, Expedito Junior (PSDB) candidato ao governo de Rondônia, entrou em contato via telefone com a redação do Extra de Rondônia, onde confirmou que estará nesse domingo, 19, em Vilhena para lançamento da sua campanha ao governo do Estado.

Confira a agenda de lançamento da campanha 2018: Quinta-feira, 16, Porto Velho, sexta-feira, 17, Ariquemes, Sábado, 18, Jaru, Ji-Paraná e Cacoal, domingo, 19, de manhã, Rolim de Moura, a tarde São Miguel do Guaporé e a noite em Vilhena.

Em Vilhena, o lançamento da campanha acontece no salão de festas do empresário Darci Cerutti (DEM), localizado na Rua Paulo Rogério Fornari – Centro.

Também participam da solenidade de lançamento, Marcos Rogério (DEM) candidato ao senado, além dos candidatos a deputado estadual, federal.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação