Garoto que desapareceu misteriosamente volta para casa e afirma ter sido sequestrado

Carlos Henrique Pires Rangel, de 12 anos, que desapareceu na manhã de segunda-feira, 13, ao se levantar para alimentar os cachorros na residência onde mora, localizada no final da estrada 04, sítio Rei do Pano, zona rural de Vilhena, reapareceu e afirmou ter sido sequestrado.

De acordo com informações repassadas ao Extra de Rondônia pelos pais do menor, um tio se afastou da casa onde a família estava reunida no final da manhã, para fazer uma oração e avistou o menino caminhando em meio a vegetação.

Carlos, que voltou sozinho para casa, afirmou que enquanto tratava dos animais, dois homens estranhos se aproximaram dele e o obrigaram a passar pela cerca e segui-los sob ameaça de morte.

Ainda segundo o menor, um dos meliantes estava em posse de uma faca e o outro de um facão, e ficaram dando voltas na mata fechada com o mesmo, afirmando a todo momento que se ele gritasse por socorro estes o matariam.

Em dado momento, enquanto caminhavam próximo a estrada, os sequestradores avistaram uma viatura policial, que realizava buscas pelo menor e decidiram libertá-lo.

Apesar de apresentar pequenos arranhões causados por galhos e espinhos da vegetação, Carlos afirmou que em nenhum momento sofreu qualquer tipo de violência por parte dos sequestradores.

Texto e foto: Extra de Rondônia