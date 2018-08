Jovem com mandado de prisão corre ao avistar viatura e acaba preso

Valdinei Lopes Santos, de 29 anos foi preso no início da tarde desta terça-feira, 14, na Rua 1713, no Jardim Primavera, em Vilhena, após correr ao avistar uma viatura policial, que realizava patrulhamento de rotina pelo bairro.

Ao avistar a ação de Valdinei, a guarnição realizou o acompanhamento do mesmo, presenciando o momento em que este entrou no quintal de uma residência, sendo capturado no local.

Através de consulta nominal, foi comprovado haver em desfavor do agente, um mandado de prisão pelo crime de roubo.

Diante dos fatos, Valdinei foi conduzido até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde foi submetido a exames de corpo de delito e seguidamente foi entregue no Presídio Cone Sul.

