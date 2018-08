Jovem se apossa de cartão de cunhado e gasta dinheiro de pagar prestações de casa

O caso se deu com um vilhenense de 39 anos, que após ser notificado pelo SERASA de que as parcelas de sua casa estavam em atraso, descobriu que havia sido furtado pelo próprio cunhado.

De acordo com o registro da ocorrência, assim que recebeu a notificação, a vítima se dirigiu ao banco ciente de que todos os meses depositava fielmente as parcelas do imóvel, porém, foi informado de que antes que chegasse o dia do débito em conta, todo o dinheiro havia sido gasto.

Por conta própria o homem investigou e descobriu que seu cunhado havia se apossado por diversas vezes de seu cartão e realizado compra com este, haja vista, a senha está anotada no verso.

Diante dos fatos a vítima procurou a Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência contra o infrator, que ela, já esteve preso por outro crime.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa