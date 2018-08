Após chuva, sitiantes ficam ilhados na área rural de Corumbiara

Após a chuva que caiu na tarde de ontem e na manhã desta quarta-feira, 15, sitiantes da linha Zero Três, área rural do município de Corumbiara, não conseguem trafegar pela estrada.

De acordo com informações de moradores sempre que chove o local fica intransitável, a água cobre a estrada e é impossível passar pelo local.

Os agricultores afirmam que a via é de responsabilidade do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), no qual sabe que nesse ponto é preciso colocar tubulação e levantar o leito da estrada para que o problema seja resolvido, mas o departamento apenas faz paliativo e não resolve a questão deixando os sitiantes ilhados sempre após alguma chuva.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Internauta