Biasi Tur é a primeira empresa a receber autorização do transporte escolar após vistorias

O empresário Airton Franco de Melo – sócio proprietário da Biasi Tur, empresa que atua no ramo de transporte escolar em Vilhena, há mais de 18 anos, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, na manhã desta quarta-feira, 15, onde confirmou através de documentos (fotos abaixo) a liberação dos seus ônibus que faz o transporte de alunos em Vilhena.

A questão dos ajustes nos coletivos exigidos pelo órgão de fiscalização, o empresário aplaude e diz que se faz necessário, pois apesar de manter sua frota revisada e em dia, às vezes algum funcionário pode cometer um equivoco e esquecer-se de trocar um tacógrafo, ou mesmo até uma lâmpada queimada, como foi o caso que aconteceu em alguns de seus veículos.

Para finalizar, Airton ressalta estar muito contente, pois foi sua empresa a primeira a receber a autorização para transporte escolar em Vilhena, após passar pela vistoria.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia