Deputado visita Vilhena, passa mal e é trasladado às pressas à capital

O fato aconteceu envolvendo o deputado estadual Jean Oliveira (MDB), que chegou a Vilhena, na manhã de terça-feira, 14, onde tinha agenda política para cumprir.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o parlamentar tinha diversas reuniões agendadas no Cone Sul.

Entretanto, quando chegou à cidade, o deputado começou a sentir fortes dores abdominais. Com isso, preferiu cancelar alguns compromissos e voltou de imediato a capital.

No entanto, segundo informações da assessoria, o deputado teve uma crise de vesícula e por isso, não teria condições de participar das reuniões.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação