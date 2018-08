Diretor faz abertura de ano letivo e dá boas-vindas à primeira turma de Medicina da Unesc em Vilhena

Na manhã desta quarta-feira, 15, a Faculdade de Educaçao e Cultura de Vilhena (Unesc/Faev) realizou uma aula inaugural para os acadêmicos da 1ª turma do curso de medicina. Durante a solenidade se fizeram presentes os alunos aprovados, os familiares, os mantenedores e professores da instituição, e autoridades municipais.

Na ocasião, o diretor da Unesc Vilhena , Antônio Carlos do Nascimento, falou sobre a atuação da instituição no Estado, e a importância do curso para o município.

CRIAÇÃO DO CURSO

Nascimento relembrou que o projeto teve inicio no ano de 2013, quando a instituição se candidatou no programa “Mais Médicos” . Após muitos trâmites judiciais foi implantado o curso com a oferta de 50 vagas, sendo 44 pagantes e seis bolsistas do Programa Universidade para Todos (Prouni) e Financiamento Estudantil (Fies).

SUPORTE

Junto ao curso, a Unesc adquiriu mais de dez laboratórios de simulação para aperfeiçoar as técnicas dos alunos, com equipamentos trazidos dos Estados Unidos.

“Nosso objetivo é oferecer uma formação de alta qualidade, inclusive contamos com a parceria do Instituto de Pesquisa do Hospital Sírio Libanês, que treinou nosso corpo docente. Traremos também o que há de melhor em tecnologia para a área da saúde”, destacou ele.

O diretor afirmou ainda que a instituição fechará uma parceria com o município para ofertar residência e estágio no hospital e Unidades Básica de saúde de Vilhena.

“Quem tem a ganhar com nosso curso é o município e seus populares, principalmente para os que almejam fazer medicina e ainda continuar próximos aos familiares. Por mais que sejamos o curso o mais novo do Brasil faremos o possível para formar renomados profissionais”, destacou Carlos .

METODOLOGIA

O diretor explicou que a metodologia aplicada será prática e ativa, os alunos trabalharão com supervisão de profissionais especializados, para dar maior capacitação aos formandos. “A meta é que daqui a seis meses nossos alunos estejam estagiando nas unidades de Vilhena, e a sala de aula se torne um lugar para tirar dúvidas e expor experiências”, comentou ele.

PARCERIA

O secretário de saúde, Luiz Carlos Ufei Hassegawa, fez questão de reforçar a parceria com a instituição. Segundo ele, o foco é trazer para Vilhena o programa de residência médica promovido pelo governo federal.

Para participar as entidades ou municípios devem efetuar o registro via portal, apresentando um projeto e o suporte disponível para receber o apoio. No caso de Vilhena o interesse seria as especializações na área de ginecologia obstetrícia, pediatria, neonatologia, cirurgia e clinica médica.

“A ideia é colocarmos quatro especialistas em cada área, o portal já está aberto e já montamos nosso projeto. Estamos fazendo o possível para conquistar mais este benefício”, ressaltou ele.

O secretário conta que há o desejo de oferecer uma estrutura de alojamentos para receber os formandos. Algo que ao seu ver, seria inédito no país. “A ideia é trazer mais gente para se graduar e permanecer aqui”, finalizou.

A jovem vilhenense, Laura Laranja Salim, de 19 anos, fazia medicina em Porto Velho, e prestou o vestibular para ingressar na Unesc Vilhena, agora retorna a cidade natal tendo a oportunidade de continuar fazendo o curso dos sonhos.

“Estou muito orgulhosa, não acreditava que conseguiria passar e poder voltar a ficar perto dos meus familiares. Acho que este curso será inovador e trará um diferencial para Vilhena”, pontuou a estudante.

PROJETOS FUTUROS

Nascimento destacou que a instituição pretende ofertar pós-graduação e mestrado na área da saúde e finalizou informando que na próxima quarta-feira, 22, haverá uma aula magna para a população conhecer ainda mais o trabalho da Unesc, sendo realizada no auditório da Associação Comercial Empressarial de Vilhena (Aciv).

Texto e fotos: Extra De Rondônia