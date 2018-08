Diretoria de escola esclarece caso de criança que mastigou caramujo com merenda escolar

Após o pai de uma aluna do período vespertino da escola Marcos Donadon de Vilhena, ter denunciado através de uma rádio de cidade, que sua filha havia sido hospitalizada após ingerir um caramujo juntamente com a merenda escolar, a reportagem do Extra de Rondônia procurou a diretoria da instituição para obter mais informações sobre o assunto.

De acordo com o vice diretor Welton Alves, realmente ocorreu o incidente na instituição, onde após mastigar o pequeno parasita juntamente com uma folha de alface, uma aluna sentiu algo diferente e cuspiu, tendo conhecimento de que se tratava de um caracol. Ainda segundo Welton, ao se dirigir até a merendeira, a criança foi atendida e a funcionária se desculpou pelo incidente, recolhendo de imediato a verdura do refeitório para ser inspecionada novamente, não sendo localizado mais nenhum parasita.

Ainda de acordo com Welton, a aluna ligou para o pai e contou o que havia ocorrido e este esteve na escola para tirar satisfações, sendo prontamente atendido pela diretoria. Quando questionado se a aluna havia mesmo sido hospitalizada devido o incidente, Welton afirmou não ter conhecimento do que aconteceu após o pai e aluna saírem da unidade educacional.

A reportagem do site falou também com a merendeira responsável pela higienização dos alimentos e esta afirmou que além de serem lavadas manualmente, as alfaces descansam e hipoclorito de sódio antes de serem picadas, justamente para que se caso passe alguma parasita, este não venha a causar danos à saúde dos alunos.

Por fim, o Extra entrou em contato com a diretora do Hospital Regional, Ana Carla, que confirmou a entrada da referida aluna na unidade com mal estar digestivo, sendo esta medicada e liberada em seguida. A reportagem não conseguiu falar com os familiares da criança.

Texto e foto: Extra de Rondônia