Gestora ambiental, nova secretária explica ações para combater queimadas em Vilhena

Na manhã desta quarta-feira, 15, a secretária municipal de meio ambiente (Semma), Marcela Rodrigues de Almeida, recebeu no seu gabinete a reportagem do Extra de Rondônia para explicar os desafios da pasta.

Almeida afirmou que assim que assumiu a Semma, houve um caso de queimada na segunda-feira, 13. Porém, a sua equipe de fiscalização saiu para verificar, mas nenhum suspeito ou denúncia chegou in loco.

A chefe da pasta revelou que encontrou a secretaria com projetos em andamentos da gestão anterior e alguns problemas burocráticos que precisam ser resolvidos. Mas garantiu que tem uma equipe boa de gestores que o auxiliarão nesse processo.

Marcela disse que pretende reativar as parcerias com entidades públicas importantes, como o Ministério Público (MP), Corpo de Bombeiros (CB) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sedam) para as campanhas e combate de queimadas na cidade.

Além disso, Marcela, que é contadora e gestora ambiental, disse que tem outros projetos à frente do setor. “O foco, neste primeiro momento, é dar continuidade ao que já existe e depois partir para outros projetos”, destacou.

PROFISSIONAIS CAPACITADOS

À imprensa, o prefeito Eduardo Japonês (PV) reiterou seu compromisso com o bom andamento da Prefeitura. “Precisamos de pessoas capacitadas à frente de cada setor. Confiamos na Marcela para tanto. Pessoas assim não são tão simples de encontrar imediatamente”, ressaltou.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia