HANSENÍASE: profissionais são treinados e carreta fará atendimentos gratuitos em Vilhena

Quase 100 profissionais da Saúde em Vilhena foram treinados para prevenção e tratamento de hanseníase no município.

A ação acontece dias antes de a Fundação Novartis chegar em Vilhena com uma carreta que oferecerá atendimento gratuito para prevenção e diagnóstico de hanseníase e outras doenças.

Ministrada pela enfermeira Juliana Maria Vicente, do ambulatório municipal Jorge Teixeira de Oliveira, a capacitação buscou resgatar conceitos sobre a doença, deixar os profissionais preparados para identificar a doença e estarem atentos.

Até o dia 23, quando a carreta chega, agentes comunitários irão de casa em casa para procurar de possíveis portadores da doença. “O foco é o diagnóstico neste momento. Casos antigos ou pacientes que desejam revisão, devem ir ao ambulatório municipal na semana seguinte”, revela Juliana.

A agente comunitária de saúde Janaína Lopes afirmou que a capacitação é importante os profissionais. “Como os agentes estão sempre em contato com a população, poderemos encaminhar os casos que identificarmos para o Ambulatório com mais eficiência”, disse.

ALERTA

A hanseníase é uma doença que causa infecções que afetam a pele e os nervos. Apesar de seus sintomas aumentarem de forma lenta, ela tem cura. Os principais sintomas são formigamento, fisgadas ou dormência nas extremidades do corpo, manchas esbranquiçadas ou avermelhadas.

CARRETA DA SAÚDE

Nos dias 23 e 24 de agosto, a carreta da saúde estará estacionada no pátio da Prefeitura com diversos especialistas em saúde medindo pressão arterial, fazendo testes de glicose, HIV, Hepatite B e C e Sífilis. No local serão vacinados também aqueles que estiverem com seus cartões de vacinas incompletos.

A carreta conta com cinco consultórios e um laboratório que atenderão gratuitamente aqueles que apresentarem cartão SUS e pelo menos um documento pessoal. Esta é uma parceria da Secretaria de Saúde com a Fundação Novartis, o Programa de Controle da Hanseníase, o Ministério da Saúde e o SUS.

Texto e fotos: Assessoria