Menor é apreendido por furto e mente que sobrinho da vítima encomendou o crime por medo de apanhar da PM

Os fatos se deram no início da tarde desta quarta-feira, 15, no residencial Solar, em Vilhena, onde um adolescente, que carrega um televisor, foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar e confessou ter acabado de furtar o aparelho.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, junto à vítima, diante dos relatos do menor, que afirmou também, já ter um comprador para o objeto, os militares retornaram em companhia do mesmo, até sua residência, porém, a mesma estava no trabalho.

Ao ter conhecimento de que a porta de sua casa havia sido arrombada e seu televisor furtado, a mulher se dirigiu até o local, no entanto, o infrator, que é conhecido de seu sobrinho e havia ajudado o mesmo na mudança da tia, que mora a poucos dias no imóvel, relatou que o crime havia sido encomendado pelo mesmo.

Diante dos fatos, o menor e o suposto mandante, que a todo o momento negou a participação no crime, foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde ao sair da guarda dos militares, o adolescente mudou sua versão, afirmando que mentiu sobre o crime ter sido encomendado pelo parente da vítima, por medo de apanhar dos policiais.

Texto e foto: Extra de Rondônia