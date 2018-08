Em defesa dos pequenos produtores e contrário ao acúmulo de mandato, vilhenense concorre a uma vaga a estadual

Na manhã desta quinta-feira, 16, visitou a redação do Extra de Rondônia o candidato a deputado estadual Valter Melo (MDB) para falar sobre as propostas de sua candidatura.

Melo é natural do Paraná (PR), e se instalou em Vilhena no ano de 1980. Atuando como produtor rural e conhecendo as carências da categoria, garante que uma de suas metas será o investimento para o pequeno e médio produtor.

Valter também conta que atua na política desde muito jovem, apoiando candidatos do partido, e esta é a segunda vez que põe seu nome a apreciação popular, a primeira foi como vereador.

PROPOSTAS

Uma de suas bandeiras é o apoio ao pequeno produtor que acaba sendo deixado de lado por não ter estrutura suficiente para ampliar a produção, além do incentivo a produção orgânica. O candidato afirmar que se empenhará para trazer emendas e contribuir com a classe.

Valter também pretende se empenhar com afinco na área da saúde, “quero direcionar emendas para compra de novos equipamentos, contratação de especialistas e ampliação do espaço para oferecer melhores tratamentos à população”, afirmou.

Outro projeto do candidato é a criação da guarda municipal para ofertar maior segurança ao município de Vilhena.

MOTIVAÇÃO

O candidato ressalta que os motivos para estar na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa é a frustração por não haver representantes que legislem e fiscalize pelo povo. “O que se vê muito hoje são políticos que usam sua candidatura para interesse próprio”, pontuou ele.

Devido às experiências boas e ruins, resolveu tentar uma vaga, pois acredita que tem muito a oferecer, e deseja trabalhar em prol da família rondoniense.

Valter Melo finaliza enfatizando que as pessoas devem inovar o cenário político, colocando novas caras para representarem seus ideais. “Sou contra o acúmulo de mandatos políticos, defendo que deveríamos cumprir apenas uma legislatura e dar espaço para novas gestões. Também luto pela presença de mais mulheres no cenário político, pois elas têm muito a contribuir”.

Texto e fotos: Extra de Rondônia