Jogos eletrizantes marcam a segunda rodada do imprensão 2018

Na noite de quarta-feira, 15, aconteceu no Ginásio Jorge Teixeira de Oliveira, a segunda rodada da edição 2018 do “ Imprensão”, competição de futsal que reúne profissionais da imprensa Vilhenense, acadêmicos de jornalismo da Unir e convidados.

O primeiro confronto começou às 19h00 entre a equipe do Extra de Rondônia VS a Câmara Municipal de Vilhena que abriu o placar no início da partida com Erick Peteleco. Mas minutos depois o Extra deixou tudo igual.

A equipe o Extra, passou a impor ritmo de jogo que virou o placar com uma jogada de Mariel para Esteban que não teve o trabalho de chutar para o gol. Porém faltando minutos finais do primeiro tempo, Câmara empatou o placar.

No segundo tempo, as equipes voltam à quadra e logo de inicio, o Extra balançou a rede adversaria com Anderson Engenheiro e Paulo Portella. Mas minutos depois, a equipe da Câmara descontou com Erick Peteleco.

O jogo começava a ganhar mais chances com ambas às equipes e o primeiro a balançar a rede foi o time do Extra com Joel Jonas. Mas em seguida a equipe da Câmara descontou o placar.

Faltando poucos minutos para encerrar a partida, Mariel Aguiar fecha o placar com gol de chapéu encima do goleiro deixando o placar em 6 a 4.

Com o resultado o Vilhena Notícias conquistou o primeiro ponto e lidera a Chave B. Já Rede Amazônica tem 4 pontos e está na segunda colocação da Chave A.

A segunda partida da noite foi entre a equipe do Vilhena Notícias e Rede Amazônica que abriu o placar aos 16 com Bruno Borher. Minutos depois Rede Amazônica ampliou o placar novamente com Bruno.

No segundo tempo Vilhena Notícias volta ofensiva que empatou o placar com Matias aos 3´e Lucas Ponce aos 5 minutos. Com um futebol mais agressivo o Vilhena virou o placar com Matias aos 18 minutos, mas faltando um minuto para o fim da partida, Bruno empatou o placar para a Rede Amazônica.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Rogerio Perucci e Petter Vargas