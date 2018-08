Jovem têm moto roubada por dupla armada; um deles atirou para que a vítima entregasse o veículo

O fato foi registrado na noite de quarta-feira, 15, pela Polícia Militar (PM) na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.

De acordo com boletim de ocorrência, a vítima chamou a PM e relatou que quando chegou a sua casa na Rua Wilson M. Araújo, no bairro Jardim das Oliveiras, por volta das 22h45, dois homens se aproximaram numa moto Honda Bros 160, de cor preta, o carona desceu com uma arma tipo revólver e disparou para amedrontar a vítima, ordenando que entregasse o veículo.

Após se apossar da moto, uma Honda Bros 160, de cor vermelha, placa NCS-6791/Vilhena, os bandidos fugiram sentido BR-174.

Com apoio de outras viaturas, foram feitas buscas, mas nenhum suspeito foi localizado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação