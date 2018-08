Morador avista ladrões pulando muro de casa no Embratel e vai tirar satisfação

Na tarde de quarta-feira, 15, um morador do Bairro Embratel, de Vilhena, avistou quando quatro jovens, que transitavam pela calçada, repentinamente pularam o muro de uma residência e decidiu averiguar a situação por conta própria.

Diante da ação, a testemunha se dirigiu até o imóvel e indagou os suspeitos acerca do proprietário, sendo informado por estes, que tentaram disfarçar, de que o mesmo havia saído há pouco tempo.

Porém, a testemunha entrou em contato com a Polícia Militar, passando as caraterísticas dos suspeitos, o que possibilitou que dois deles fossem localizados por uma guarnição, ainda nas imediações do local. Em posse dos infratores, cujo um é menor de idade, estavam vários objetos de propriedade da vítima e duas bicicletas, sendo uma de cor roxa e outra azul.

Logo em seguida a abordagem dos agentes, a vítima chegou à residência e constatou que houve arrombamento da janela de um dos cômodos e que em busca superficial, já havia dado por falta de cerca de 20 peças de roupas, entre camisetas mangas longas e curtas e um tênis de cor laranja com verde fluorescente.

Quando questionados sobre os paradeiros dos outros dois meliantes, os infratores afirmaram que havia participado do crime juntamente com estes, apenas outro jovem de nome Rafael, porém, não souberam informar sua localização.

Diante dos fatos, ambos foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), para serem tomadas as devidas providências.

Texto e foto: Extra de Rondônia