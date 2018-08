Motoqueiro fica em estado grave após bater em carro no Centro de Vilhena

Acidente foi registrado pela Polícia Militar de Trânsito (P-tran) no final da tarde desta quinta-feira, 16, na Rua Jamari, no Centro de Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da moto ainda não identificado, seguia pela via sentido BR-364, quando bateu num carro, no qual a motorista fazia manobra para entrar na garagem de uma residência.

Na colisão, o motociclista sofreu fraturas pelo corpo, sendo socorrido em estado grave ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Internauta